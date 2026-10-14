Now Reading: Superliga: Oţelul Galaţi se menţine pe locul 14 şi are nevoie de victorie ca de aer cu Csikszereda

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    Superliga: Oţelul Galaţi se menţine pe locul 14 şi are nevoie de victorie ca de aer cu Csikszereda

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Superliga: Oţelul Galaţi se menţine pe locul 14 şi are nevoie de victorie ca de aer cu Csikszereda

Catalin RĂDULESCUSport14.10.2026

Superliga: Oţelul Galaţi se menţine pe locul 14 şi are nevoie de victorie ca de aer cu Csikszereda

Ultimele partide din cea de-a 11-a etapă a Superligii s-au desfăşurat luni. După înfrângerea la limită cu FCSB, scor 0-1, la primul meci cu Rui Duarte pe banca tehnică, SC Oţelul Galaţi se menţine pe locul 14 cu 10 puncte. Roş-alb-albaştrii nu traversează o perioadă fastă, au patru înfrângeri consecutive şi în această situaţie au nevoie de victorie ca de aer vineri, 16 octombrie, de la ora 18.00, în confruntarea de pe teren propriu cu lanterna roşie, FK Csikszereda.

Oţelul Galaţi a jucat în 10 timp de 40 minute şi a pierdut la limită cu FCSB. La 0-0, Pedro Nuno a irosit o ocazie uriaşă de gol

Rezultate complete etapa a 11-a: Corvinul Hunedoara – FC Voluntari 3-2, Sepsi OSK Sf.Gheorghe – Dinamo Bucureşti 0-2, FC Botoşani – UTA Arad 2-0, FCSB – Oţelul Galaţi 1-0, FK Csikszereda – U Craiova 0-1, Farul Constanţa – Petrolul Ploieşti 3-1, FC Argeş – CFR Cluj 0-1, U Cluj – Rapid Bucureşti.

Clasament după 11 etape:

  1. Dinamo Bucureşti 26 puncte
  2. Rapid Bucureşti 24 p
  3. U Craiova 23 p
  4. Petrolul Ploieşti 19 p
  5. U Cluj 18 p
  6. Farul Constanţa 17 p
  7. Corvinul Hunedoara 16 p
  8. CFR Cluj 16 p
  9. FCSB 15 p
  10. FC Botoşani 14 p
  11. Sepsi OSK 13 p
  12. UTA Arad 12 p
  13. FC Argeş 11 p
  14. OŢELUL GALAŢI 10 p
  15. FC Voluntari 8 p
  16. FK Csikszereda 1 p

Programul celei de-a 12-a etape: Vineri, 16 octombrie: OŢELUL GALAŢI – FK Csikszereda, ora 18.00, Dinamo – FC Botoşani, ora 21.00; Sâmbătă, 17 octombrie: Petrolul – Sepsi OSK, ora 17.15, Rapid – Corvinul, ora 21.30; Duminică, 18 octombrie: UTA Arad – CFR Cluj, ora 18.15, U Craiova – Farul, ora 21.00; Luni, 19 octombrie: U Cluj – FC Argeş, ora 18.00, FC Voluntari – FCSB, ora 21.00.

Rui Duarte, antrenor Oțelul Galați: „Am jucat împotriva unei echipe bune, pe un stadion mare. Pe viitor vom evolua mai bine, pas cu pas”
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