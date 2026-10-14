Superliga: Oţelul Galaţi se menţine pe locul 14 şi are nevoie de victorie ca de aer cu Csikszereda

Ultimele partide din cea de-a 11-a etapă a Superligii s-au desfăşurat luni. După înfrângerea la limită cu FCSB, scor 0-1, la primul meci cu Rui Duarte pe banca tehnică, SC Oţelul Galaţi se menţine pe locul 14 cu 10 puncte. Roş-alb-albaştrii nu traversează o perioadă fastă, au patru înfrângeri consecutive şi în această situaţie au nevoie de victorie ca de aer vineri, 16 octombrie, de la ora 18.00, în confruntarea de pe teren propriu cu lanterna roşie, FK Csikszereda.
Rezultate complete etapa a 11-a: Corvinul Hunedoara – FC Voluntari 3-2, Sepsi OSK Sf.Gheorghe – Dinamo Bucureşti 0-2, FC Botoşani – UTA Arad 2-0, FCSB – Oţelul Galaţi 1-0, FK Csikszereda – U Craiova 0-1, Farul Constanţa – Petrolul Ploieşti 3-1, FC Argeş – CFR Cluj 0-1, U Cluj – Rapid Bucureşti.
Programul celei de-a 12-a etape: Vineri, 16 octombrie: OŢELUL GALAŢI – FK Csikszereda, ora 18.00, Dinamo – FC Botoşani, ora 21.00; Sâmbătă, 17 octombrie: Petrolul – Sepsi OSK, ora 17.15, Rapid – Corvinul, ora 21.30; Duminică, 18 octombrie: UTA Arad – CFR Cluj, ora 18.15, U Craiova – Farul, ora 21.00; Luni, 19 octombrie: U Cluj – FC Argeş, ora 18.00, FC Voluntari – FCSB, ora 21.00.