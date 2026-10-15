O nouă dronă a pătruns în spațiul aerian al României. Mesaje RO-Alert în toiul nopții și avioane de luptă ridicate de urgență

O nouă alertă aeriană majoră s-a înregistrat în noaptea de 14 spre 15 octombrie, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat un grup de ținte aeriene în apropierea Insulei Șerpilor. Situația a impus ridicarea de urgență de la sol a două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole de la Baza 57 Mihail Kogălniceanu. La ora 01.34, o dronă a pătruns în spațiul aerian național, la sud-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale ale României, evoluția ei pe radar fiind de aproximativ un minut înainte de a dispărea.

Tensiunea a continuat spre dimineață, când noi ținte au fost semnalate la circa 77 de kilometri est de Insula Șerpilor. Armata Română a reacționat imediat și a ridicat de la sol două avioane F-16 aparținând Forțelor Aeriene Române, de la Baza 86 Aeriană Fetești. Centrul Național Militar de Comandă a notificat IGSU pentru a alerta populația din nordul și estul județului Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert la ora 04.57. Oficialii MApN au precizat că nu s-au raportat alte pătrunderi în spațiul aerian național, iar alerta a încetat la ora 05.46.

Acest nou incident vine în continuarea unei serii de alerte aeriene succesive înregistrate pe parcursul zilei de miercuri, 14 octombrie. Totul a început în zori, când avioane F-16 și un elicopter IAR-330 au supravegheat granița, generând un RO-Alert parțial resimțit și în portul Galați.

Ulterior, un al treilea mesaj RO-Alert a fost emis după-amiază în Tulcea, când o altă dronă a evoluat timp de opt minute deasupra apelor teritoriale românești, la nord-est de Sulina. Situația a culminat miercuri seară, când o țintă aeriană îndreptată spre Reni, cu traiectorie potențială către municipiul Galați, a activat sistemul RO-Alert pentru estul județului Galați, fiind ulterior distrusă de antiaeriana ucraineană.