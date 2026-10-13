NVIDIA ar putea opri producţia GeForce RTX 5090. Cipurile ar urma să fie rezervate exclusiv gamei profesionale RTX PRO

NVIDIA ar putea opri producţia plăcilor video GeForce RTX 5090, potrivit unor informaţii apărute în mediul online. În loc să alimenteze piaţa de gaming, producătorul ar intenţiona să direcţioneze întreaga producţie viitoare a cipului grafic GB202 către acceleratoarele profesionale RTX PRO, utilizate în special pentru inteligenţă artificială şi infrastructuri cloud.

Dacă informaţia se confirmă, gamerii s-ar putea confrunta cu o disponibilitate tot mai redusă a celui mai puternic model GeForce din generaţia actuală, în timp ce NVIDIA ar acorda prioritate produselor destinate companiilor. Motivul ar putea fi unul pur economic: acceleratoarele profesionale sunt mult mai scumpe şi oferă oportunităţi de profit considerabil mai mari.

Piaţa AI câştigă teren în faţa gamingului

Potrivit informaţiilor atribuite unui insider, cipurile GB202 fabricate în continuare nu ar mai fi folosite pentru noi plăci GeForce RTX 5090, ci exclusiv pentru seria RTX PRO. Schimbarea ar viza inclusiv variantele destinate pieţei chineze.

NVIDIA nu a confirmat oficial această posibilă decizie şi nici nu a anunţat oprirea producţiei. Prin urmare, informaţiile trebuie tratate deocamdată ca zvonuri.

Acelaşi cip, produse cu destinaţii diferite

GB202 este cel mai mare procesor grafic din arhitectura Blackwell. GeForce RTX 5090 utilizează o versiune configurată cu 21.760 de nuclee CUDA şi 32 GB de memorie GDDR7.

În schimb, acceleratorul RTX PRO 6000 Blackwell foloseşte o configuraţie cu 24.064 de nuclee CUDA şi 96 GB de memorie GDDR7, fiind conceput pentru sarcini profesionale solicitante, inclusiv procesarea modelelor de inteligenţă artificială.

Această diferenţă evidenţiază oportunitatea comercială pentru NVIDIA: în loc să aloce cipurile pieţei de gaming, compania le-ar putea utiliza pentru produse profesionale cu specificaţii superioare şi preţuri mult mai ridicate.

Ce opţiuni mai au cumpărătorii?

În cazul în care producţia RTX 5090 este într-adevăr întreruptă, disponibilitatea pe piaţă va depinde de stocurile existente şi de ritmul în care acestea sunt epuizate. Pentru cei care caută o placă video din aceeaşi generaţie, GeForce RTX 5080 rămâne o alternativă, deşi nu oferă performanţe echivalente cu modelul de top.

Informaţia atribuită contului MEGAsizeGPU sugerează că viitoarele cipuri GB202 ar putea fi rezervate integral gamei profesionale RTX PRO. Dacă acest scenariu se adevereşte, evoluţia ar ilustra presiunea tot mai mare pe care cererea de acceleratoare AI o exercită asupra pieţei hardware pentru consumatori.

Deocamdată, rămâne de văzut dacă NVIDIA va confirma această schimbare sau dacă GeForce RTX 5090 va continua să fie produsă în cantităţi limitate.