Adevăratul pericol al smartphone-urilor: Modul în care „scrollăm” ne distruge memoria, somnul şi postura corporală

Timpul petrecut cu ochii în ecrane nu este singurul factor vinovat pentru degradarea sănătăţii noastre fizice şi mintale, ci modul efectiv în care alegem să utilizăm telefoanele mobile are un impact la fel de devastator. O cercetare recentă realizată de specialiştii Universităţii Semmelweis şi publicată în prestigioasa revistă Acta Psychologica demonstrează că utilizarea problematică a smartphone-urilor este alimentată în principal de un autocontrol scăzut şi de fenomenul FOMO (teama constantă de a nu rata experienţe sau informaţii online). Această derulare continuă a conţinutului pe reţelele sociale a fost direct asociată cu o scădere alarmantă a memoriei, cu apariţia tulburărilor de somn şi cu o deteriorare vizibilă a capacităţii de concentrare.

Pentru a înţelege exact mecanismele acestei dependenţe moderne, cercetătorii au analizat obiceiurile tinerilor cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, împărţindu-i în trei categorii clare: cei care folosesc telefonul strict pentru comunicare, utilizatorii moderaţi şi consumatorii avizi, care petrec peste patru-cinci ore zilnic absorbind conţinut online. Rezultatele au arătat că ultima categorie, reprezentând aproximativ o treime dintre participanţi, a obţinut scoruri mult sub media vârstei lor la testele de atenţie şi memorie. Expunerea creierului la un flux rapid şi neîntrerupt de videoclipuri scurte şi imagini suprasolicită atenţia, generând o oboseală mintală cronică. Johanna Takács, coordonatoarea studiului, a subliniat o descoperire esenţială: personalitatea anxioasă sau stresată nu declanşează automat dependenţa, adevărata problemă constând în incapacitatea de a gestiona propriile impulsuri şi emoţii în faţa tentaţiei digitale.

Efectele nocive ale acestui comportament depăşesc graniţele sănătăţii mintale, lăsând urme adânci şi asupra corpului fizic. Privitul constant în jos spre ecran, o afecţiune posturală cunoscută sub denumirea de „text neck”, creşte periculos presiunea asupra coloanei cervicale. Menţinerea acestei poziţii vicioase alterează semnalele transmise creierului de receptorii din zona gâtului, ceea ce duce în timp la afectarea echilibrului, a coordonării mişcărilor şi chiar a timpului de reacţie. Pentru a contracara aceste efecte, experţii nu cer renunţarea definitivă la tehnologie, ci impunerea unor limite sănătoase. Reducerea timpului alocat reţelelor sociale, dezactivarea notificărilor care distrag inutil atenţia, interzicerea telefonului în dormitor înainte de culcare şi corectarea conştientă a posturii sunt paşi simpli, dar vitali, pentru a ne recăpăta controlul asupra propriei vieţi şi sănătăţi.(sursa stiripesurse.ro)