Expansiune istorică: Dedeman şterge sigla Praktiker în Grecia şi aduce produse româneşti pe piaţa elenă

Brandul românesc Dedeman marchează o premieră absolută pe plan internaţional, începând înlocuirea oficială a celebrei sigle Praktiker în Grecia, la 35 de ani de la intrarea retailerului german pe piaţa elenă. Reţeaua de 17 magazine, achiziţionată în vara anului 2025 de fraţii Dragoş şi Adrian Pavăl, trece printr-un proces amplu de transformare, modernizare şi adaptare la modelul de afaceri implementat cu succes în România. Schimbarea la faţă a început deja cu magazinul principal din Tavros, o suburbie a Atenei, unde vechile însemne Praktiker sunt coborâte pentru a face loc brandului băcăuan. Conform publicaţiei elene Money Review, procesul de rebranding a fost accelerat semnificativ faţă de calendarul iniţial, care viza abia anul 2027, entitatea juridică fiind deja redenumită Dedeman Hellas încă din luna martie a anului 2026.

Dincolo de modificările estetice de la faţada magazinelor, noua conducere implementează o restructurare profundă a strategiei comerciale, o veste excelentă pentru economia naţională fiind intenţia clară de a introduce pe rafturile din Grecia produse sub marcă proprie, fabricate direct în România. Pentru a susţine această expansiune ambiţioasă şi pentru a eficientiza aprovizionarea, Pavăl Holding a injectat recent încă 39 de milioane de euro în compania elenă, prin două majorări de capital realizate la începutul acestui an.

În plus, pentru a simplifica structura operaţională, grupul a finalizat absorbţia a două subsidiare locale din domeniul logisticii şi administrării imobiliare. Principalul pariu al antreprenorilor români este redresarea financiară rapidă a reţelei preluate, în condiţiile în care fosta structură Praktiker Hellas raportase pentru 2024 pierderi de 1,76 milioane de euro la o cifră de afaceri de peste 186 de milioane.

Această preluare, evaluată de presa greacă la aproximativ 130-140 de milioane de euro la momentul semnării, marchează sfârşitul unei ere care începuse în 1991, odată cu inaugurarea primului Praktiker la Atena. Ulterior falimentului companiei-mamă din Germania, reţeaua din Grecia fusese menţinută pe linia de plutire de un fond de investiţii canadian, însă acum viitorul său este dictat de cel mai puternic capital autohton românesc. Pentru Dedeman, liderul incontestabil al pieţei de bricolaj din România, cu venituri anuale de peste 2,65 miliarde de euro şi o reţea de 64 de magazine pe plan intern, cucerirea pieţei elene reprezintă împlinirea unui vis urmărit de zeci de ani. Exportul unui model de afaceri 100% românesc demonstrează nu doar forţa financiară, ci şi capacitatea de a inova şi de a revitaliza un gigant comercial la nivel european. (sursa stiripesurse.ro)