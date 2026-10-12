Lavanda Fest a revenit la Galați: trei zile dedicate lavandei, creativității și micilor producători români

Grădina Publică din Galați a găzduit, în perioada 9–11 octombrie 2026, cea de-a 55-a ediție a Lavanda Fest, un eveniment care a reunit peste 40 de branduri creative românești, ateliere gratuite pentru copii, produse artizanale și delicatese cu lavandă.

Timp de trei zile, Grădina Publică din Galați s-a transformat într-un spațiu al culorilor, parfumurilor și creativității, odată cu desfășurarea celei de-a 55-a ediții a Lavanda Fest. Evenimentul a adus împreună producători de lavandă, artizani și creatori din numeroase zone ale țării, oferindu-le gălățenilor ocazia de a descoperi produse inedite și de a petrece momente de relaxare în aer liber.

Peste 40 de expozanți din orașe și județe precum Brașov, Vrancea, Sibiu, București, Timișoara, Arad, Cluj, Pitești, Brăila, Giurgiu, Iași, Mureș, Bacău și Galați au participat la eveniment, prezentând produse realizate cu pasiune și atenție pentru detalii. De la fiecare stand nu au lipsit creațiile inspirate de lavandă, elementul care definește identitatea festivalului.

Produse artizanale, delicatese și creații originale

Vizitatorii au avut la dispoziție o gamă variată de produse, de la săpunuri și cosmetice naturale, uleiuri aromatice și săculeți parfumați, până la aranjamente florale, plante aromatice la ghiveci, bijuterii, accesorii unicat, haine din materiale naturale, jucării handmade și decorațiuni artistice.

Nici oferta gastronomică nu a fost mai prejos. Lavanda și-a făcut simțită prezența în numeroase preparate și delicatese, printre care înghețată, kürtős, limonadă, macarons, miere și dulceață. Produsele au oferit publicului ocazia de a descoperi noi modalități de valorificare a acestei plante aromatice, apreciate atât pentru parfumul său, cât și pentru versatilitate.

Un punct de atracție l-a reprezentat și standul dedicat jucăriilor realizate prin imprimare 3D, o dovadă a modului în care tehnologia modernă poate fi integrată în universul creațiilor originale. Totodată, colțurile foto amenajate special pentru ediția de toamnă au completat atmosfera festivalului, oferind decoruri atractive pentru fotografii și amintiri de sezon.

Ateliere gratuite, bucurie pentru cei mici

Un loc important în programul manifestării l-au ocupat atelierele gratuite pentru copii. Activitățile creative au atras numeroși participanți, iar spațiul dedicat acestora a fost animat de entuziasmul celor mici și de implicarea părinților.

Printre exemplele de ateliere și activități creative s-au numărat „Povestea Săculeților cu Lavandă”, propus de Aura Essential, activități inspirate de flori și plante aromatice, creații din mărgele, lucrări decorative cu pietricele, exerciții de asociere a stickerelor cu umbrele corespunzătoare și activități tematice precum „Dovlecei Fermecați cu Lavandă”.

Florile Mândrei, Atelier Senzorial, Păpușica Mea Magică, Povești din Mărgele, Imagini cu Pietricele, OvalsArt, Micul Atelier de Bijuterii și Violet Hill Lavanda s-au numărat printre numele asociate activităților și experiențelor creative prezentate în cadrul festivalului.

Agitația din zona atelierelor a demonstrat interesul familiilor pentru activitățile interactive, în care joaca, îndemânarea și imaginația se îmbină într-o experiență recreativă.

Lavanda, simbol al liniștii și al eleganței

Dincolo de diversitatea produselor și a activităților, lavanda rămâne simbolul central al manifestării. Originară din regiunile mediteraneene, această plantă aromatică este cultivată și apreciată de secole pentru parfumul său distinctiv și pentru utilizările sale în cosmetică, parfumerie și îngrijirea locuinței.

În Antichitate, egiptenii, grecii și romanii foloseau plantele aromatice în ritualuri, parfumuri și băi. Chiar și denumirea lavandei este asociată frecvent cu verbul latin lavare, care înseamnă „a spăla”, o trimitere la întrebuințările sale tradiționale în igienă și îngrijire.

În limbajul florilor, lavanda este asociată cu liniștea, puritatea, echilibrul, devotamentul și eleganța. Culoarea sa delicată și parfumul inconfundabil au transformat-o într-un simbol al rafinamentului și al armoniei.

Astăzi, planta este valorificată într-o varietate de produse, de la săculeți parfumați pentru dulapuri și sertare, până la săpunuri, cosmetice și articole pentru aromatizarea încăperilor. Lavanda continuă să inspire atât producătorii, cât și consumatorii interesați de produse naturale și de experiențe senzoriale.

Un eveniment dedicat comunității și antreprenoriatului românesc

Lavanda Fest își propune să susțină micile afaceri românești, oferindu-le creatorilor posibilitatea de a-și prezenta produsele direct publicului. Pentru vizitatori, evenimentul reprezintă o ocazie de a descoperi obiecte realizate în serii mici, de a interacționa cu producătorii și de a susține inițiative antreprenoriale locale și naționale.

Prin îmbinarea gastronomiei artizanale cu activitățile culturale și recreative, festivalul oferă o alternativă de petrecere a timpului liber pentru întreaga familie. Atmosfera de toamnă, parfumul lavandei, diversitatea standurilor și entuziasmul participanților au conturat imaginea unei manifestări în care creativitatea și apropierea de natură ocupă un loc central.

Evenimentul este creat de Fleurane, cu sprijinul Purple Lands, și este recomandat de Radio Magic FM.

La Galați, Lavanda Fest a adus din nou împreună oameni, idei și povești transformate în produse unice, demonstrând că micile afaceri creative pot oferi nu doar obiecte deosebite, ci și experiențe care apropie comunitatea.