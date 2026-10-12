Faptele milosteniei la Galați: Ajutoare de peste 28.000 de lei pentru persoane cu dizabilități și familii vulnerabile, de la Parohia „Sfânta Parascheva”

În preajma hramului ocrotitoarei lor, credincioșii Parohiei „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din municipiul Galați au transformat credința în sprijin logistic și material de proporții. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Casian, parohia a derulat o amplă campanie social-filantropică prin care a oferit aparatură electrocasnică, echipamente medicale, îmbrăcăminte și produse de igienă. Valoarea totală a donațiilor puse la dispoziția celor aflați în suferință a depășit suma de 28.000 de lei.

O componentă majoră a acestei acțiuni a vizat Centrul de îngrijire și asistență pentru persoanele adulte cu dizabilități nr. 2 din Galați. Cei 50 de beneficiari ai instituției au primit mai întâi alinare duhovnicească, prin participarea la Taina Sfântului Maslu și primirea Sfintelor Taine. Ulterior, preoții slujitori și voluntarii au dotat centrul cu 10 saltele antiescară destinate pacienților imobilizați, un scaun rulant, un rolator pliabil, o mașină de spălat rufe de mare capacitate, un uscător de rufe și două blendere pentru prepararea hranei specifice, pe lângă pachetele individuale cu haine și igienice.

„Ajutorul oferit de comunitatea Parohiei ’Sfânta Parascheva’ reprezintă un real sprijin în activitatea noastră zilnică și aduce o mare bucurie în sufletele beneficiarilor noștri, care simt că nu sunt uitați de comunitate”, au transmis reprezentanții centrului din Galați.

Solidaritatea comunității gălățene s-a extins și în mediul rural din județ. În cadrul aceleiași campanii, sprijinul bisericii a ajuns la o familie cu o situație financiară precară din localitatea Călmățui, județul Galați, care a primit o mașină de spălat rufe nouă, deosebit de utilă în gospodărie. Deși lăcașul de cult al Parohiei „Sfânta Cuvioasă Parascheva” se află în prezent în faza finisajelor interioare și exterioare, activitatea socială este una de tradiție, instituția administrând încă din anul 1998 o cantină socială care oferă zilnic mese calde persoanelor nevoiașe.