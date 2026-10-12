Ultraj la Dudești: Un adolescent de 17 ani a agresat un polițist ca să scape de legitimare. A fost reținut și plasat sub control judiciar

Un minor în vârstă de 17 ani din comuna Dudești, județul Brăila, s-a ales cu dosar penal și a fost plasat sub control judiciar după ce a agresat fizic un polițist. Incidentul a avut loc în momentul în care tânărul a încercat să evite un echipaj de poliție, iar oamenii legii au procedat la interceptarea și legitimarea acestuia.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean, la data de 11 octombrie 2026, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făurei a dispus reținerea adolescentului pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj. În urma verificărilor, s-a stabilit că, în timp ce se afla pe raza localității Dudești, tânărul a manifestat un comportament extrem de violent în momentul interacțiunii cu forțele de ordine și l-a lovit pe unul dintre agenți.

Pentru a stopa agresiunea, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Făurei au fost nevoiți să intervină în forță. Aceștia l-au imobilizat pe tânăr, l-au încătușat și l-au condus direct la sediul unității de poliție pentru continuarea cercetărilor și administrarea probatoriului în acest caz.

Ulterior, la data de 12 octombrie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Făurei a analizat propunerea procurorilor și a dispus împotriva minorului măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.