Now Reading: Crimă în comuna Smulți: Și-a înjunghiat soția în piept, în urma unui conflict spontan în propria locuință

1
  • 01

    Crimă în comuna Smulți: Și-a înjunghiat soția în piept, în urma unui conflict spontan în propria locuință

Light Dark

Crimă în comuna Smulți: Și-a înjunghiat soția în piept, în urma unui conflict spontan în propria locuință

Maria ROMANIŢĂEveniment12.10.2026

Crimă în comuna Smulți: Și-a înjunghiat soția în piept, în urma unui conflict spontan în propria locuință

Un bărbat din comuna Smulți, județul Galați, a fost arestat preventiv după ce și-a ucis soția cu o lovitură de cuțit, în urma unui conflict spontan izbucnit în locuința lor comună. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, iar judecătorul de drepturi și libertăți a admis cererea de arestare preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Tragedia s-a petrecut în data de 10 octombrie 2026. Din primele cercetări efectuate în cauză, a reieșit că inculpatul i-a aplicat victimei, soția sa, o lovitură puternică cu un cuțit în zona hemitoracică stângă. Lovitura i-a provocat femeii leziuni traumatice extrem de grave, care au dus, din nefericire, la decesul acesteia.

Actele de urmărire penală și investigațiile au fost efectuate de procurori cu sprijinul direct al Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Galați – Serviciul de Investigații Criminale. Anchetatorii precizează că cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta, cu mențiunea că aceste activități nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Bătută crunt de soț, o femeie din Smulți a fost ucisă din cauza terorii și a rușinii: Bărbatul este recidivist și a fost arestat preventiv
Adaugă-ne ca sursă în Google Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Whatsapp
Upvote0PointsDownvote

0 Votes: 0 Upvotes, 0 Downvotes (0 Points)

0In Love0Happy1Not Sure1OMG1Angry1Sad0LOL1Cry0Silly1Crazy

One Comment

(Hide Comments)

Leave a reply

Articole similare

Previous Post

Next Post

SONDAJ DE OPINIE

Ce este cel mai important pentru dumneavoastră la Faleza Dunării din Galaţi?

251 voturi MonitorulDeGalati.ro
Follow
Caută
Derulați în sus
Loading

Signing-in 3 seconds...

Signing-up 3 seconds...

Adaugă-ne ca sursă în Google Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Whatsapp