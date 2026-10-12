Crimă în comuna Smulți: Și-a înjunghiat soția în piept, în urma unui conflict spontan în propria locuință

Un bărbat din comuna Smulți, județul Galați, a fost arestat preventiv după ce și-a ucis soția cu o lovitură de cuțit, în urma unui conflict spontan izbucnit în locuința lor comună. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, iar judecătorul de drepturi și libertăți a admis cererea de arestare preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Tragedia s-a petrecut în data de 10 octombrie 2026. Din primele cercetări efectuate în cauză, a reieșit că inculpatul i-a aplicat victimei, soția sa, o lovitură puternică cu un cuțit în zona hemitoracică stângă. Lovitura i-a provocat femeii leziuni traumatice extrem de grave, care au dus, din nefericire, la decesul acesteia.

Actele de urmărire penală și investigațiile au fost efectuate de procurori cu sprijinul direct al Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Galați – Serviciul de Investigații Criminale. Anchetatorii precizează că cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta, cu mențiunea că aceste activități nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.