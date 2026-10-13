Samsung ar putea scumpi întreaga gamă Galaxy S27. Noile modele ar putea costa cu până la 100 de dolari mai mult

Veştile despre preţurile viitoarei serii Samsung Galaxy S27 devin tot mai îngrijorătoare. Potrivit unor informaţii apărute în presa sud-coreeană, producătorul ar analiza noi majorări de preţ, care ar putea viza toate modelele din viitoarea gamă de telefoane premium.

Dacă informaţiile se confirmă, scumpirile ar putea ajunge la 75–100 de dolari pentru fiecare model, raportat la preţurile actuale, nu la cele practicate la debutul seriei Galaxy S26. Astfel, cumpărătorii s-ar putea confrunta cu noi majorări după ce generaţia actuală a adus deja preţuri mai mari.

Tendinţa nu se limitează la Samsung. Întreaga industrie a telefoanelor inteligente se confruntă cu presiuni asupra costurilor, iar majorările aplicate de marii producători riscă să devină un precedent pentru următoarele generaţii de dispozitive.

Galaxy S27, tot mai aproape de o nouă rundă de scumpiri

Potrivit publicaţiei sud-coreene The Chosun Daily, Samsung ar putea renunţa la planurile iniţiale de preţuri pentru seria Galaxy S27 şi ar lua în calcul majorări generalizate. Dacă până acum exista speranţa că anumite modele sau configuraţii de stocare vor scăpa de scumpiri, cele mai recente informaţii sugerează că producătorul ar putea aplica aceeaşi strategie întregii game.

Creşterile vehiculate, de aproximativ 75–100 de dolari, ar urma să fie calculate pornind de la preţurile actuale ale telefoanelor Galaxy S26. Prin urmare, diferenţa faţă de generaţia precedentă ar putea fi şi mai pronunţată pentru utilizatorii care au urmărit evoluţia preţurilor de la lansarea seriei S26.

Deocamdată, Samsung nu a confirmat oficial aceste informaţii, iar preţurile finale ale viitoarelor modele rămân necunoscute.

Apple a deschis deja drumul scumpirilor

Evoluţia anticipată pentru Samsung vine într-un moment în care şi Apple este asociată cu majorări de preţ pentru telefoanele sale. Potrivit informaţiilor prezentate, anumite modele iPhone 17 s-au scumpit cu aproximativ 100 de dolari în mai 2026, iar lansarea seriei iPhone 18 Pro, în septembrie, ar fi fost însoţită de noi ajustări de preţ.

Dacă ambii producători continuă să majoreze preţurile, segmentul premium ar putea deveni tot mai greu accesibil pentru cumpărătorii care îşi schimbă telefonul o dată la câţiva ani.

În plus, scumpirile ar putea alimenta un cerc vicios: preţuri mai mari, cerere mai redusă, ajustarea volumelor de producţie şi noi presiuni asupra costurilor. Este însă prea devreme pentru a spune dacă acest scenariu se va materializa în întreaga industrie.

Merită să cumperi acum un Galaxy S26 Ultra?

Pentru cei care urmăresc un telefon Samsung de top, dar nu sunt dispuşi să plătească mai mult pentru următoarea generaţie, actualul Galaxy S26 Ultra ar putea deveni o alternativă interesantă, mai ales dacă apar reduceri înainte de lansarea succesorului său.

Achiziţia merită analizată în funcţie de ofertele disponibile şi de diferenţele reale dintre generaţii. Dacă actualul model satisface deja nevoile de utilizare, aşteptarea unui Galaxy S27 Ultra mai scump nu garantează un avantaj suficient de mare pentru a justifica diferenţa de preţ.

Până când Samsung va anunţa oficial noua gamă, scumpirile rămân la nivel de zvon. Totuşi, dacă estimările se confirmă, viitoarea generaţie Galaxy S27 ar putea demonstra încă o dată că telefoanele premium se îndepărtează treptat de zona de preţuri accesibile.