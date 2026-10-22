De pe ecran direct pe podea: Cum învaţă micuţii roboţei Microduck produşi de NVIDIA să facă tumbe în lumea reală

NVIDIA a oferit o demonstraţie tehnologică spectaculoasă care evidenţiază modul în care inteligenţa artificială poate accelera şi redefini dezvoltarea sistemelor robotice moderne. Prin intermediul agenţilor AI care rulează pe avansata platformă NVIDIA RTX Spark, gigantul tehnologic a reuşit să faciliteze transferul robotului Microduck, un proiect dezvoltat în cadrul ecosistemului Hugging Face, direct din mediul virtual de simulare în lumea reală.

Momentul a fost marcat şi de o postare devenită rapid virală pe reţelele de socializare, însoţită de un mesaj plin de umor cu aluzie la cerinţele riguroase ale conducerii companiei: „Când Jensen cere o tumbă, tu livrezi”. Clipul video lansat ilustrează cu precizie modul în care algoritmii avansaţi pot instrui un dispozitiv fizic să execute manevre complexe după ce acestea au fost perfecţionate în prealabil într-un mediu digital controlat.

Această metodologie, cunoscută în industria de profil sub denumirea de conceptul „sim-to-real” (de la simulare la realitate), reprezintă una dintre cele mai importante direcţii de dezvoltare ale roboticii contemporane. Obiectivul principal al acestei tehnologii este eliminarea discrepanţelor dintre modul în care un robot reacţionează într-o simulare pe computer şi funcţionarea sa efectivă în condiţii reale de mediu.

Prin integrarea agenţilor de inteligenţă artificială pe platforme de procesare de înaltă performanţă, procesele complexe de dezvoltare, testare şi adaptare a sistemelor robotice sunt automatizate în mare măsură. Această abordare reduce drastic timpul de producţie, elimină riscurile de avariere a echipamentelor în etapele iniţiale de testare şi deschide calea pentru o implementare mult mai rapidă şi mai sigură a noilor tehnologii în industrie şi în viaţa cotidiană. (sursa stiripesurse.ro)