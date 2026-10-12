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    Rezultate frumoase pentru atletele de la LPS Galați: Gălățeanca Maria Berbec a urcat de două ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Iași

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Rezultate frumoase pentru atletele de la LPS Galați: Gălățeanca Maria Berbec a urcat de două ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Iași

Catalin RĂDULESCUSport12.10.2026

Rezultate frumoase pentru atletele de la LPS Galați: Gălățeanca Maria Berbec a urcat de două ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Iași

În weekend, micile atlete ale Liceului cu Program Sportiv Galați au participat la concursul „Cupa Atletic Academy”, desfășurat la Iași. Într-o atmosferă plină de energie și entuziasm, într-un cadru competițional bine organizat, sportivele pregătite și îndrumate de doamna profesoară Marlena Chițu, un adevărat șlefuitor de talente, au obținut rezultate foarte bune.

Iată rezultatele obținute de sportivele gălățene:

  • Maria Berbec – două locuri I (la 60 m garduri și săritura în lungime);
  • Teodora Buda – locul IV (la 800 metri);
  • Maia Stoica – locul VII (la 600 metri);
  • Carmen Gîrneață – locul VII (la 800 metri).

Felicitări tuturor sportivelor pentru performanțe și pentru modul în care au reprezentat LPS Galați! Mult succes în competițiile viitoare!

Rezultate frumoase pentru atletele de la LPS Galați: Gălățeanca Maria Berbec a urcat de două ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Iași
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