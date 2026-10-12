Rezultate frumoase pentru atletele de la LPS Galați: Gălățeanca Maria Berbec a urcat de două ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Iași

În weekend, micile atlete ale Liceului cu Program Sportiv Galați au participat la concursul „Cupa Atletic Academy”, desfășurat la Iași. Într-o atmosferă plină de energie și entuziasm, într-un cadru competițional bine organizat, sportivele pregătite și îndrumate de doamna profesoară Marlena Chițu, un adevărat șlefuitor de talente, au obținut rezultate foarte bune.
Iată rezultatele obținute de sportivele gălățene:
Felicitări tuturor sportivelor pentru performanțe și pentru modul în care au reprezentat LPS Galați! Mult succes în competițiile viitoare!