Volei juvenil gălățean: Juniorii Under 15 de la CSM Arcada Galați au început în forță

Weekendul trecut a fost rândul juniorilor Under 15 să intre în focurile Campionatului Național de Volei. CSM Arcada Galați, sub conducerea antrenoarei Ioana Ștefu, s-a simțit foarte bine și a obținut trei victorii fără să piardă vreun set:

3-0 cu CSȘ Buzău;

cu CSȘ Buzău; 3-0 cu CSM Constanța;

cu CSM Constanța; 3-0 cu CSȘ Dinicu Golescu Câmpulung.

Echipa gălățeană s-a instalat în fotoliul de lider cu maximum de puncte. Cel de-al doilea turneu se va disputa în perioada 6-8 noiembrie, chiar la Galați.

Lotul CSM Arcada Galați: Andrei Doca, Patrick Burungiu, Tudor Burlacu, Ianis Popa, David Constandache, Valentin Lazăr, Darius Iordache, Eric Năstase, Ștefan Dajbog, Edward Răducan, Alexandru Gorovei, Ștefan Manea și Matei Topălescu.