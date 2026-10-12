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    Handbal juvenil: Junioarele gălățene de la CSM, ACS Lucian Bute și Viitorul Oțelul continuă seria victoriilor

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Handbal juvenil: Junioarele gălățene de la CSM, ACS Lucian Bute și Viitorul Oțelul continuă seria victoriilor

Catalin RĂDULESCUSport12.10.2026

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Campionatul Național de handbal juniori a programat sâmbătă și duminică noi partide. Echipele gălățene, așa cum ne-au obișnuit, au continuat seria victoriilor.

La junioare 1, CSM Galați (antrenori Sanda Asandei și Iulia Ilie) a învins în sala Siderurgistul pe SCM Gloria Buzău (antrenor Dana Braniște), scor final 43-32. Lotul aliniat de echipa gălățeană: Popoiu – 9 intervenții, Bălan – 3 intervenții; Mușat – 6 goluri, Isac – 2 g, Baldovin – 4 g, Irimin, Radu – 1 g, Purice-Susanu – 1 g, Stanciu, Darie – 5 g, Preda – 7 g, Mihoci – 3 g, Iorga – 1, Codreanu, Bucner – 8 g, Ionașcu – 5 g.

ACS Lucian Bute (antrenori Nicoleta Vlad și Bogdan Fuică) s-a impus categoric în deplasare la CSȘ Tulcea, scor final 61-31. Lotul folosit de echipa noastră: Țîmpu – 15 intervenții, Voion – 12 intervenții; Butnariu – 5 goluri, Iftenie – 2 g, Penișoară, Alban – 10 g, Popa – 3 g, Vrabie – 6 g, Răchită – 4 g, Mercaș – 4 g, Dohotariu – 11 g, Șandru – 2 g, Trifan – 7 g, Gheorghian – 7 g.

La junioare 2, ACS Lucian Bute (antrenori Nicoleta Vlad și Bogdan Fuică) a bifat a patra victorie consecutivă: 42-20 cu Alpha Prahova. Pentru olimpice au evoluat: Voion – 13 intervenții, Anuți, Cărare – 2 int; K. Mocanu – 2 goluri, Gheorghian – 6 g, Cibotariu, Mercaș – 2 g, Butnariu – 6 g, Răchită – 7 g, Iftenie – 5 g, Penișoară – 1 g, Dumitrașcu – 4 g, Enache – 2 g, Șandru – 4 g.

Duelul gălățean dintre CSM (antrenori Viorel Alexandru și Gabi Elisei) și CSȘ (antrenori Adina Oprea și Daciana Balaban) a fost adjudecat de prima cu 37-11. Loturile utilizate: Mocanu – 8 int, Ciobotaru – 4 g, Cardon – 3 g, Viișoreanu – 1 g, Buduruță, Oancă – 3 g, Șalabină – 1 g, Șt. Toader – 6 g, Gheonea – 11 g, Avram, Tudorache – 1 g, Țuțu, Talabă – 3 g, Cincă, Caimac – 2 g, Cr. Toader – 6 g (CSM), respectiv Ciobănică – 7 int, Dulcescu – 2 int; Lupu, Rafira, Anicolaie – 1 g, Ghinea – 1 g, Dediu, De Freitas – 1 g, Codreanu – 2 g, Keresztes, Brumă, Pintilie, Neagu – 3 g, Mirovici.

La junioare 3, Viitorul Oțelul (antrenori Daciana Balaban și Cătălina Cioaric) a obținut a 3-a victorie la rând în acest sezon, 39-29. Pentru echipa noastră au jucat: Dinu – 7 interv., Sumurduc; A. Tudorache – 4 g, Ștefan – 2 g, Didilă, Apetrei, Balmuș, Homler – 2 g, Docan – 4 g, Carp – 14 g, Panaite – 6 g, Sîrghi – 1 g, Orbeanu – 6 g, Cărămidaru, Mărgărit, K. Dulcescu.

ACS Lucian Bute (antrenori Nicoleta Vlad și Bogdan Fuică) și-a adjudecat fără drept de apel meciul cu CSM Galați (antrenori Costel Coman și Emil Ștefan), scor final 37-18. Cele două distribuții: Anuți – 14 interv., Sandu, Vrînceanu, Enache – 4 g, Șerban – 4 g, Andone – 1 g, Bodea – 6 g, Pîrvu, Rolea – 1 g, B. Mocanu, Dumitrașcu – 5 g, Lupea – 4 g, Trif, Kiss – 2 g, K. Mocanu – 10 g (Bute), respectiv Lupică – 3 interv, Butunoi, Popescu – 3 interv.; Rania Giușcă – 1 g, Popa – 1 g, Caragea – 1 g, Herrero – 2 g, Luca – 3 g, Antohi, Diaconu, Vlismas, Rusin – 2 g, Iamandi – 1 g, Taras – 4 g, Riana Giușcă, Vizinteanu – 3 g.

Trei echipe gălățene sunt neînvinse în această ediție de campionat: junioarele 1 de la CSM, junioarele 2 de la ACS Lucian Bute și junioarele 3 de la Viitorul Oțelul.

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